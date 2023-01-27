Европейский Союз открывает новый энергетический хаб в Польше. Он станет логистическим центром для доставки экстренной энергетической помощи Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

— В качестве первого шага в Украину будет доставлено 1000 новых генераторов из резерва rescEU в Польше, что дополняет 1400 генераторов и миллионы энергоносителей, которые уже предлагаются через Механизм гражданской защиты ЕС, — говорится в сообщении.

В общей сложности ЕС выделил Польше 114 млн евро на приобретение генераторов, которые станут частью этого энергетического резерва rescEU.

Международные партнеры и частный сектор смогут направлять свои пожертвования через этот центр. ЕС полностью профинансирует транспортировку поставок из хаба в Украину.

Евросоюз будет направлять как генераторы небольших размеров, способных обеспечить электроэнергией отдельные домохозяйства, так и гораздо более крупные модели, пригодные для обеспечения работы общественных зданий и жизненно важных коммунальных услуг, таких как больницы и центральные тепловые пункты.

Напомним, что Николаев получил 280 генераторов, которые передала Великобритания. Это стало возможным благодаря коллективу посольства Украины.