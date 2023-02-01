Британская капитан Прит Чанди побила рекорд самой длинной индивидуальной полярной экспедиции.

Об этом сообщает BBC.

Женщина прошла 1485 километров по Антарктике за 70 дней и 16 часов без сопровождения и технической поддержки. Таким образом, во время одной полярной экспедиции она превзошла предыдущие рекорды как женщин, так и мужчин.

Цель капитана Чанди заключалась в том, чтобы пройти Антарктику на лыжах полностью – от побережья до побережья, но она не дошла до желаемой точки 160 километров из-за чрезвычайно тяжелых условий.

Чтобы преодолеть такое огромное расстояние, Чанди проходила на лыжах по 13—15 часов ежедневно в течение 70 дней подряд и иногда спала всего по пять часов в сутки.

Напомним, Швейцарская железнодорожная компания установила рекорд с самым длинным в мире пассажирским поездом , проехав одним из самых увлекательных маршрутов через Альпы.