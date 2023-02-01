Британская капитан Прит Чанди побила рекорд самой длинной индивидуальной полярной экспедиции.
Об этом сообщает BBC.
Женщина прошла 1485 километров по Антарктике за 70 дней и 16 часов без сопровождения и технической поддержки. Таким образом, во время одной полярной экспедиции она превзошла предыдущие рекорды как женщин, так и мужчин.
Цель капитана Чанди заключалась в том, чтобы пройти Антарктику на лыжах полностью – от побережья до побережья, но она не дошла до желаемой точки 160 километров из-за чрезвычайно тяжелых условий.
Чтобы преодолеть такое огромное расстояние, Чанди проходила на лыжах по 13—15 часов ежедневно в течение 70 дней подряд и иногда спала всего по пять часов в сутки.
Напомним, Швейцарская железнодорожная компания установила рекорд с самым длинным в мире пассажирским поездом , проехав одним из самых увлекательных маршрутов через Альпы.
Британская капитан Прит Чанди побила рекорд самой длинной индивидуальной полярной экспедиции.
Об этом сообщает BBC.
Женщина прошла 1485 километров по Антарктике за 70 дней и 16 часов без сопровождения и технической поддержки. Таким образом, во время одной полярной экспедиции она превзошла предыдущие рекорды как женщин, так и мужчин.
Цель капитана Чанди заключалась в том, чтобы пройти Антарктику на лыжах полностью – от побережья до побережья, но она не дошла до желаемой точки 160 километров из-за чрезвычайно тяжелых условий.
Чтобы преодолеть такое огромное расстояние, Чанди проходила на лыжах по 13—15 часов ежедневно в течение 70 дней подряд и иногда спала всего по пять часов в сутки.
Напомним, Швейцарская железнодорожная компания установила рекорд с самым длинным в мире пассажирским поездом , проехав одним из самых увлекательных маршрутов через Альпы.