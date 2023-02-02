На днях Николаевская область передала Херсонщине 60 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.
Гуманитарная помощь была доставлена в село Большая Александровка Херсонской области.
— От гуманитарного штаба при Николаевской областной военной администрации доставили в Большую Александровку, которая находится под шефством нашей области, три фуры самого необходимого для общества. Это продукты, детское питание, вода, одеяла, спальные мешки, кариматы, средства гигиены и т.д. – проинформировал Виталий Ким.
Напомним, что за 2022 год жителям Николаевской области было направлено более 330 тонн гуманитарной помощи, 453 домохозяйства получили дрова для отопления.
На днях Николаевская область передала Херсонщине 60 тонн гуманитарной помощи.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.
Гуманитарная помощь была доставлена в село Большая Александровка Херсонской области.
— От гуманитарного штаба при Николаевской областной военной администрации доставили в Большую Александровку, которая находится под шефством нашей области, три фуры самого необходимого для общества. Это продукты, детское питание, вода, одеяла, спальные мешки, кариматы, средства гигиены и т.д. – проинформировал Виталий Ким.
Напомним, что за 2022 год жителям Николаевской области было направлено более 330 тонн гуманитарной помощи, 453 домохозяйства получили дрова для отопления.