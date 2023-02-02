На днях Николаевская область передала Херсонщине 60 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

Гуманитарная помощь была доставлена в село Большая Александровка Херсонской области.

— От гуманитарного штаба при Николаевской областной военной администрации доставили в Большую Александровку, которая находится под шефством нашей области, три фуры самого необходимого для общества. Это продукты, детское питание, вода, одеяла, спальные мешки, кариматы, средства гигиены и т.д. – проинформировал Виталий Ким.

Напомним, что за 2022 год жителям Николаевской области было направлено более 330 тонн гуманитарной помощи, 453 домохозяйства получили дрова для отопления.