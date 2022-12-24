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Жителям Николаевской области направлено более 330 тонн гуманитарной помощи, 453 домохозяйства получили дрова для отопления.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге в Киеве 23 декабря, пишет «Интерфакс-Украина».

— Жители освобожденных территорий Николаевщины получают гуманитарную помощь, жителям переданы продукты питания, средства гигиены, теплая одежда, строительные материалы, в общей сложности более 330 тонн, – сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, в Снегиревке Николаевской области организовано шесть точек выдачи гуманитарной помощи. Кроме того, в области открыт 181 пункт несокрушимости.

Через неделю еще два Пункта несокрушимости открыты в Херсоне, следовательно, их общее количество на Херсонщине возросло до 23.

— Всего за неделю в Украине Пунктами несокрушимости воспользовались уже более 62 тысяч посетителей, – отметил замглавы Офиса президента.

По данным Кирилла Тимошенко, за последние четыре дня из Херсонской области эвакуировали еще 444 человека, среди которых 53 ребенка, шесть маломобильных лиц, восемь пенсионеров.

Кроме того, продолжаются деоккупационные мероприятия в 568 уволенных населенных пунктах Харьковской области. Возобновлена работа 22 аптек, 13 отделений банков.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что за последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в город, уменьшилось в десять раз.