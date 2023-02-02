В Николаеве патрульные полицейские совместно со спасателями эвакуировали жителей из горящего дома.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

В понедельник, около 17 часов, на улице Пограничная полицейские роты ТОР Андрей Комиссаров, Александр Малиновский, Андрей Цыбин и Александр Драгомиров как раз отправлялись в квадрат патрулирования, когда увидели столб дыма.

— Инспекторы сразу же отправились в направлении, откуда вился дым. Подбежав к двухэтажному дому, патрульные увидели, что там пожар. И сразу бросились эвакуировать всех жителей. Из-за сильного задымления некоторых людей пришлось спасать через окна. На месте также были спасатели, локализовавшие пожар, и медики, оказавшие необходимую помощь пострадавшим. Благодаря профессиональным и скоординированным действиям всех специальных служб спасена не одна жизнь! – сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Николаевской области 30 января и ночью на 31 января спасатели ликвидировали семь пожаров, один из которых возник в результате попадания боеприпасов и обломков от них. В двух пожарах погибли люди.