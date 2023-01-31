В Николаевской области 30 января и ночью на 31 января спасатели ликвидировали семь пожаров, один из которых возник в результате попадания боеприпасов и обломков от них. В двух пожарах погибли люди.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так после очередного вражеского обстрела Очакова по улице Соборная загорелся жилой дом. В 14:19 пожарные ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.

Остальные шесть пожаров не связаны с ведением боевых действий.

В понедельник, 30 января в 16:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома по улице Пограничная в Николаеве. По прибытию пожарные эвакуировали из соседних квартир четыре человека, из них одного ребенка.

— Из квартиры, в которой произошло возгорание, вывели 44-летнего мужчину, который госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. В ходе разведки в квартире обнаружено тело 52-летней женщины, года рождения, – сообщили в ведомстве.

Ночью 31 января, в 03:02, в Службу спасения поступило сообщение о том, что по улице Одесская в пгт Воскресенское Николаевского района загорелся гараж и жилой дом. Во время проведения разведки обнаружено тело погибшего мужчины 1982 года рождения. В 05:30 пожар ликвидирован на площади 50 кв.

Ранее сообщалось, что в селе Белино Одесской области в результате пожара погибла женщина и трое маленьких детей.