Российские военные на этой неделе всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении, однако получили отпор.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram .

По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и кратко подытожить, то можно заметить, что россиянам не удалось продвинуться на Лиманском и Бахмутском направлениях.

— На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружения Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении, – пояснила она.

Однако она подчеркнула, что благодаря стойкости наших воинов успеха военные РФ не добились.

Ранее российские войска не смогли перерезать трассу, по которой идет обеспечение ВСУ, все необходимое доставляется украинским войскам в Бахмуте.