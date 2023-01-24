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Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание по борьбе за город Бахмут Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении, сообщили CNN американские и украинские чиновники.
Об этом пишет CNN.
— Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники, — пишет издание.
Сообщается, что в течение почти шести месяцев защитники идут «нога в ногу» с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.
— Это жестокое и изнурительное сражение, — заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100-400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники выбили взвод российских оккупантов из Бахмута.
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Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание по борьбе за город Бахмут Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении, сообщили CNN американские и украинские чиновники.
Об этом пишет CNN.
— Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники, — пишет издание.
Сообщается, что в течение почти шести месяцев защитники идут «нога в ногу» с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.
— Это жестокое и изнурительное сражение, — заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100-400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники выбили взвод российских оккупантов из Бахмута.