Американские и западные чиновники призвали Украину переключить внимание по борьбе за город Бахмут Донецкой области на потенциальное наступление на южном направлении, сообщили CNN американские и украинские чиновники.

Об этом пишет CNN.

— Американские и западные официальные лица призывают Украину переключить внимание с жестокой многомесячной борьбы в восточном городе Бахмут на потенциальное наступление на юге, используя другой стиль ведения боевых действий, который использовал преимущества новой военной техники на миллиарды долларов, которую недавно приобрели западные союзники, — пишет издание.

Сообщается, что в течение почти шести месяцев защитники идут «нога в ногу» с россиянами на бахмутском направлении. В результате интенсивных обстрелов город почти полностью разрушен.

— Это жестокое и изнурительное сражение, — заявил высокопоставленный представитель западной разведки, добавив, что каждая сторона обменивается 100-400 метрами земли в день и почти ежедневно обменивается несколькими тысячами артиллерийских выстрелов.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники выбили взвод российских оккупантов из Бахмута.