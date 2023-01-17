Украинские пограничники выбили взвод российских оккупантов из Бахмута на Донетчине.
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
Враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших защитников. Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с беспилотников.
Также благодаря огневой поддержке от Сил обороны пограничникам удалось выбить оккупантов.
Рашисты понесли потери: 12 мертвых и около 17 раненых.
Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обезвредили штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении Донбасса.
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Украинские пограничники выбили взвод российских оккупантов из Бахмута на Донетчине.
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
Враг под прикрытием артиллерии пытался атаковать штурмом передовые позиции наших защитников. Защитники границы отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами с беспилотников.
Также благодаря огневой поддержке от Сил обороны пограничникам удалось выбить оккупантов.
Рашисты понесли потери: 12 мертвых и около 17 раненых.
Напомним, бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского обезвредили штурмовую группу россиян на Авдеевском направлении Донбасса.