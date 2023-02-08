Космический телескоп James Webb случайно обнаружил в дрейфующем между Марсом и Юпитером поясе астероидов ранее неизвестное крошечное небесное тело.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Science Alert.

Мы совершенно неожиданно обнаружили небольшой астероид в общедоступных калибровочных наблюдениях MIRI. Эти измерения являются одними из первых измерений MIRI, нацеленных на плоскость эклиптики, и наша работа предполагает, что с помощью этого прибора будут обнаружены многие новые объекты», — сказал астроном Томас Мюллер из Института внеземной физики Макса Планка в Германии.

Инструмент MIRI отвечает за спектроскопию среднего разрешения в инфракрасном диапазоне излучения.

Как отмечается, астероид размером от 100 до 200 метров является, вероятно, самым маленьким объектом, когда-либо замечавшим телескоп.

Выявленный астероид

Если открытие подтвердится, это будет один из самых маленьких астероидов, когда-либо обнаруженных в Главном поясе. Выявление таких малых астероидов очень важно для дальнейшего изучения объектов в поясе.

Астрономы точно идентифицировали более 600 тысяч астероидов Главного пояса и предварительно обнаружили еще почти 550 тысяч, но, по оценкам ученых, их могут быть миллионы, большинство из которых совсем небольшие.

Ранее сообщалось, что астрономы обнаружили 12 новых спутников вокруг Юпитера. Теперь их 92 – это больше, чем у любой другой планеты в Солнечной системе.