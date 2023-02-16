Власти Кипра продлили еще на год гражданам Украины действие статуса лиц, находящихся под временной защитой.

Об этом сообщается на сайте МИД Кипра.

Отмечается, что право на временную защиту автоматически продлевается на один год, то есть до 4 марта 2024 года, для граждан Украины, уже получивших такой статус на Кипре.

Таким образом, украинцам, уже пользующимся временной защитой, не нужно подавать новое заявление в службу предоставления убежища или ходатайствовать о выдаче нового вида на жительство с биометрическими данными.

Однако тем гражданам Украины, которые собираются впервые обрести такой статус, необходимо будет подать соответствующий запрос иммиграционным властям.

Ранее сообщалось, что правительство Кипра лишило гражданства 222 состоятельных инвесторов и членов их семей, являющихся частью усилий, направленных на восстановление репутации, запятнанной программой «инвестиции в обмен на паспорта», которая, как выяснилось в ходе расследования, незаконно предоставляла гражданство в сотнях случаев.