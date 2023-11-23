На території Миколаївської області 26 та 27 листопада очікується погіршення погодних умов внаслідок виходу південного циклону.

За прогнозом синоптиків Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, буде оголошено ІІ рівень небезпеки.

В центрі повідомляють, що 26 листопада очікуються сильні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, 27 листопада вночі та вдень — сніг та мокрий сніг.

Також місцями можливі ожеледь, приріст снігового покриву 20-30 см, хуртовини, снігові замети, ожеледиця на дорогах, посилення вітру до 25 - 30 м/с.

— Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних та енергетичних підприємств, припинення роботи портів на узбережжі моря; порушення та припинення руху транспорту на дорогах області, — попереджають синоптики.

За даними Українського гідрометцентру, небезпечне метеорологічне явище очікується майже по всій країні.

Нагадаємо, минулого тижня 19 листопада в Миколаєві випав перший сніг.