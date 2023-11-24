Завдяки Уряду та Офісу Президента України, Миколаївщина змогла надати допомогу постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

360 громадян, в яких належним чином оформлені правовстановлюючі документи на свої присадибні земельні ділянки, скористалися можливістю отримати на безповоротній основі одноразову грошову допомогу за втрачений врожай на загальну суму 12 мільйонів гривень.

Всі кошти в повному обсязі перераховано на банківські рахунки постраждалого населення.

Як повідомлялось у червні цього року, попередня сума збитків від втрати врожаю у Миколаївській області через підрив Каховської дамби становить 20 мільйонів гривень.