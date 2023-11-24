У Голосіївському районі Києва сквер на вулиці Паньківській назвали на честь 15-річного громадського активіста Данила Дідіка. Він загинув у лютому 2015 року через теракт, який стався під час Маршу єдності у Харкові.

Відповідне рішення на пленарному засіданні Київської міської ради ухвалили голосами 76 депутатів, повідомляє прес-служба установи.

«Данило Дідік є прикладом української молоді, яка хоче жити у вільній, незалежній Україні. Саме такі мужні люди потрібні в наш час, коли Збройні сили України дають відсіч агресору. Не здаємось, і не відступаємо. Вічна слава Героям, які в різні часи відстоювали незалежність України та боролись за правду», — наголосив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Як повідомлялось раніше, на 23 жовтня, внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинули 508 дітей, ще 1135 дістали поранення.