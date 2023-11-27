Станом на 27 листопада по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.

Про це повідомляє платформа ДонорUA.

— Для крові не існує штучних замінників. Якщо людина терміново потребує переливання, її не врятують жодні інші досягнення медицини. Сьогодні ми маємо забезпечувати кров’ю не лише тисячі українців, постраждалих від хвороб і нещасних випадків, а і військових, котрі ризикують життям заради нас, і цивільних, поранених через обстріли росіян. Для багатьох це неочевидно, але на донорах крові сьогодні багато в чому тримається наша країна. Долучайтеся — це дуже просто для однієї окремої людини і надзвичайно важливо для всіх нас!, — зазначила Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».