Станом на 27 листопада по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
— Для крові не існує штучних замінників. Якщо людина терміново потребує переливання, її не врятують жодні інші досягнення медицини. Сьогодні ми маємо забезпечувати кров’ю не лише тисячі українців, постраждалих від хвороб і нещасних випадків, а і військових, котрі ризикують життям заради нас, і цивільних, поранених через обстріли росіян. Для багатьох це неочевидно, але на донорах крові сьогодні багато в чому тримається наша країна. Долучайтеся — це дуже просто для однієї окремої людини і надзвичайно важливо для всіх нас!, — зазначила Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».
Нагадаємо, що у Миколаєві здати кров можна у обласній станції переливання. Адреса: провулок Радіо, 2. Станція приймає кров з 8:00 до 13:00. При собі мати паспорт.
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Станом на 27 листопада по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
— Для крові не існує штучних замінників. Якщо людина терміново потребує переливання, її не врятують жодні інші досягнення медицини. Сьогодні ми маємо забезпечувати кров’ю не лише тисячі українців, постраждалих від хвороб і нещасних випадків, а і військових, котрі ризикують життям заради нас, і цивільних, поранених через обстріли росіян. Для багатьох це неочевидно, але на донорах крові сьогодні багато в чому тримається наша країна. Долучайтеся — це дуже просто для однієї окремої людини і надзвичайно важливо для всіх нас!, — зазначила Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».
Нагадаємо, що у Миколаєві здати кров можна у обласній станції переливання. Адреса: провулок Радіо, 2. Станція приймає кров з 8:00 до 13:00. При собі мати паспорт.