Із найнебезпечніших населених пунктів Куп’янського району завершили примусову евакуацію родин з дітьми.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

«Правоохоронці разом з волонтерами завершили евакуацію дітей з Куп’янського району. З території Кіндрашівської громади вивезли 31 дитину, з Куп’янської громади — (лівий берег) 182 дітей, з Курилівської громади — 83 дитини. Всі евакуйовані доставлені до безпечних місць», — йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюється місцеперебування двох дівчат 2012 та 2018 років народження. За попередньою інформацією правоохоронців, вони з матір’ю виїхали з території району.

Обов’язкова евакуація родин з дітьми в примусовий спосіб у Куп’янському районі проводилася з 3 по 26 листопада. Залучалися 30 працівників райвідділу поліції ГУНП в Харківській області, екіпажі полку поліції особливого призначення «Білі янголи», бійці корпусу оперативно-раптової дії (КОРД), волонтери та місцева влада.

Раніше правоохоронці завершили евакуацію всіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів у Донецькій області.