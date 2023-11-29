Наразі 25 водіїв, які перебувають на заблокованих пунктах пропуску з боку Польщі висловили бажання евакуюватись. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури збирає та верифікує інформацію для їх евакуації.

Про це сказав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у коментарі Суспільному.

Він наголосив на важливості врегулюння питання щодо повернення водіїв назад за своїми вантажівками до Польщі.

«Адже відповідно до умов виїзду військовозобовʼязаних водіїв, що виконують комерційні перевезення, водій може виїхати лише з вантажівкою. Міністерство наголошує, що умови для повернення за вантажівками будуть створені без виключення із системи «Шлях» та у співпраці із Державною прикордонною службою України», — додав Сергій Деркач.

Водночас не всі водії готові евакуюватися, адже бояться за свій вантаж.

«Вантаж не на машині, і не на фірмі, за вантаж відповідає водій. Якщо поїхав додому, приїхав назад, а машина пуста? А машина на мільйон доларів! І що тоді робити? Хто за це буде відповідати? Ну як це її лишити та поїхати додому?! Яка евакуація? Всі везуть вантаж! В одній машині буває до мільйона і за мільйон євро товару», — розказав чоловік, який наразі перебуває на пропускному пункті «Краковець — Корчова».

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся з листом до Віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розв’язання кризи на кордоні.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Латвії Кріш’яніс Каріньш під час телефонної розмови з міністром з європейських питань в уряді Польщі Шимоном Шинковським вель Сенком закликав його шукати вихід із ситуації, що склалася на кордоні з Україною через протест польських перевізників, та висловив готовність допомогти.

Також, у четвер, 23 листопада, польські перевізники розпочали блокування руху вантажівок на ще одному пункті пропуску на кордоні з Україною. До цього польські перевізники заблокували рух вантажівок на пунктах пропуску: «Гребенне — Рава-Руська», «Корчова — Краківець», «Дорогуськ — Ягодин».

Крім того, польські перевізники, які протестують на кордоні, попри обіцянки блокують проходження через пункти пропуску гуманітарної допомоги та цистерн з паливом.

24 листопада Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею. Вивозити будуть усіх, хто висловить таке бажання.