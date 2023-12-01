Миколаїв — місто з багатою історією та великим потенціалом для розвитку. Щоб втілити цей потенціал і забезпечити сталий розвиток міста, був запущений проєкт трансформації під назвою «Портфоліо міста Миколаєва для переходу до «блакитної економіки».

Він реалізується Всеукраїнською громадською організацією «Українська асоціація центрів підтримки бізнесу» спільно з Миколаївською міською радою за підтримки ПРООН в рамках програми «Мери за економічне зростання» (M4ED), яка спрямована на підтримку сталого розвитку міст та їх перехід до більш стало-орієнтованих та інноваційних економічних моделей.

«Місто отримало нові можливості та доступ до фінансування, які допоможуть вирішити питання швидкого економічного відновлення після кризи — побудувати краще та «зелене» майбутнє з урахуванням гендерних, інклюзивних та інноваційних аспектів у сфері міського планування», — зазначив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

«Портфоліо» включає в себе п'ять ключових проєктів, які спрямовані на створення інноваційних та стало-орієнтованих рішень для майбутнього міста.

1. ДРУГЕ ДИХАННЯ МИКОЛАЇВСЬКОГО СУДНОБУДІВНОГО ЗАВОДУ

Планується розробити концепцію та 3D дизайн для трансформації Миколаївського суднобудівного заводу. Підприємство розташоване в самому центрі міста та має великий потенціал для розвитку. Це буде друге дихання відомого суднобудівного підприємства. Із повагою до славного минулого колиски нашого міста планується організація виробничих та судноремонтних потужностей, а також технологічного парку, зеленої зони зі збереженням історичних пам'яток, пов'язаних з будуванням суден. Ідеї від містян вітаються. До розробки концептуальних рішень будуть залучені експерти і фахівці, які сприятимуть ревіталізації заводу та його використанню для розвитку місцевої економіки і туризму.

2. ПІДТРИМКА ТРАНСФОРМАЦІЇ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ДО «БЛАКИТНОЇ» ТА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

Другий проєкт спрямований на створення підприємницької екосистеми, щоб полегшити перехід бізнесу до «блакитної економіки». Вона спрямована на збереження водних ресурсів та розвиток галузей, пов'язаних із водою, таких як мореплавство, риболовля і туризм. Проєктом також планується підтримати розвиток та перехід підприємств до бізнес-моделей, спрямованих на «зелену економіку» і сталість (збалансованість між економічними, соціальними та екологічними аспектами бізнеса) та охорону навколишнього середовища.

3. МІСІЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН МОРСЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ

Миколаїв прагне створити економічний магніт, який сприятиме інноваціям та розвитку бізнесу в місті, зміцненню морської ідентичності та економічному зростанню. Ця ініціатива передбачає розробку концепції місцевого індустріального парку на площі 190 гектарів з урахуванням технічних та економічних аспектів, включаючи сталий розвиток.

4.ПЛАН РЕКОНСТРУКЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «ШКОЛА ЮНИХ МОРЯКІВ»

Четвертий проєкт передбачає створення фізичного простору та локації, які відрізнятимуться від існуючих в місті Миколаєві. Новий концепт нижньої набережної Інгулу і будівлі школи сприятимуть проведенню різноманітні заходів та подій, використовуючи інноваційні та децентралізовані підходи для підтримки сталого розвитку та зеленого міста.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА КАНАЛУ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МІСТА МИКОЛАЄВА

П'ятий проєкт орієнтований на створення механізму співпраці та комунікації між всіма стейкхолдерами, зацікавленими у відновленні і трансформації міста. Він включає в себе організацію конференції для всіх донорів та зацікавлених сторін, залучених до процесу трансформації міста Миколаєва, з фокусом на «блакитний перехід» та його економіку.

«Портфоліо міста Миколаєва для переходу до «блакитної економіки» — один з пріоритетів розвитку Миколаєва, визначений Миколаївською міською радою за підтримки ПРООН. Завдяки глобальній ініціативі поважної міжнародної інституції місто отримало конкурентну перевагу і матиме проєкти відновлення і розвитку ключових локацій.

«Миколаїв з 2019 року в програмі і ці проєкти стануть частинами майстер-плану міста, який зараз розробляється», — впевнений виконавчий директор ВГО «Українська асоціація центрів підтримки бізнесу» Артем Ващиленко.

Керівники проектів — відомі в Миколаєві бізнесмени, суднобудівники, менеджери, архітектори.

«Портфоліо» розроблятиметься за загальною координацією першого заступника Миколаївського міського голови Володимира Лукова і директора департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради Тетяни Шуліченко.

«У 2021 році Миколаїв та Тернопіль стали переможцями проєкту «Мери за економічне зростання» та першими в Україні почали впроваджувати інноваційний «портфельний» підхід у економічному розвитку міста. Портфельний підхід дозволив визначити основний напрямок трансформації економіки міста, враховуючи конкурентні переваги міста та застосовуючи принципи динамічного менеджменту апробувати основні опції та визначити найбільш ефективні для масштабування портфоліо», — зауважила Тетяна Шуліченко.

Під час роботи над проєктами плануються участь громади, додали в організації.

«Тож слідкуйте за анонсами на сторінці «Центр підтримки бізнесу» у Facebook та долучайтеся до обговорення. Наша мета — разом будувати майбутнє міста вже зараз!», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спеціалісти з Данії займаються розробкою частини генплану Миколаєва, яка стосується підземних комунікацій.