Майже 75% українців готувалися до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Серед найбільш популярних заходів підготовки: придбання ліхтариків та батарейок, підготовка запасів їжі, купівля акумуляторів та генераторів, а також підготовка запасів питної води — кожен з названих заходів зробили більше половини опитаних.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

Найінтенсивніше готувалися до проблем з енергопостачанням мешканці Києва, а також люди молодого та середнього віку, більш забезпечені.

Мешканці міст дещо частіше за інших придбали ліхтарики та батарейки, а також зробили запаси питної води, тоді як мешканці сіл частіше купували генератори.

На інтенсивність підготовки до проблем з енергопостачанням впливають і настрої щодо того, з якими проблемами зіткнеться Україна взимку: песимісти в очікуванні складнощів докладають більше зусиль для підготовки до зими, ніж оптимісти.

Більшість українців (74%) у випадку відсутності електроенергії протягом тижня не планують покидати своє житло. Водночас майже чверть українців у цьому випадку планують переїхати в інше місце: 11% — в межах населеному пункті, 8% — в інший населеному пункті, 3% — у тимчасове місце проживання (школа, тощо), 2% — за кордон.

Найчастіше переміщення обмежується тим же населеним пунктом, в якому респондент зараз проживає. Найчастіше готові до переїзду мешканці Києва, загалом мешканці міст, більш забезпечені, молодші.

72% опитаних вказали, що у їхньому населеному пункті є «Пункт незламності». Водночас у сільській місцевості майже 40% мешканців зазначили, що їхньому населеному пункті «Пункт незламності» відсутній. Найбільше таких пунктів у Києві, а також на деокупованих та прифронтових територіях.

Опитування тривало 22-23 листопада. У ньому взяли участь 1000 повнолітніх українців із усіх областей, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Респондентів опитували методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що Україна підготувалася до можливих блекаутів взимку, які можуть стати наслідком російських атак на енергетику, а тому відключення електроенергії не будуть тривалими.