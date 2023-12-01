Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної, яка підтримує збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, незаконне перетинання державного кордону, публічну наругу над Державним Прапором України, пропаганду війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

За даними слідства, російська артистка з 2014 року почала активно підтримувати загарбницькі дії РФ і демонструвати таку підтримку широкій аудиторії. Вона висвітлювала свої дії у соцмережах, на платформах відеохостингу та Інтернет-сторінках.

«Як відома російська рок-співачка, музикантка та акторка, яка має велику кількість прихильників, вона використовувала свою популярність для виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочату ще у 2014 році. Представляла таку агресію як внутрішній громадянський конфлікт», — зазначили у пресслужбі.

Разом із невстановленими військовослужбовцями РФ, учасниками незаконних збройних формувань, а також посадовими особами тимчасово захоплених територій України вона організовувала та проводила концерти, давала інтерв’ю для медіа.

Під час масових заходів публічно закликала до агресивної війни та вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Також артистка прибула до Запорізької області для підтримки військовослужбовців РФ. Разом з загарбниками вона зняла з даху будівлі мерії тимчасово захопленого Енергодара український прапор.