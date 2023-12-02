Президент Володимир Зеленський закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо найближчими днями.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
«І будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, особливо. Не варто легковажити», — зауважив Володимир Зеленський.
Також він подякував за цей тиждень усім, хто виконує бойові завдання та допомагає, тренує і лікує, «хто забезпечує українську силу всім необхідним», працівникам ДСНС, Нацполіції і Нацгвардії.
«Всі, хто працює на наших, українських оборонних виробництвах. Всі, чия робота — допомагати Україні, дбати про інтереси нашої держави. Всі, хто захищає Україну на міжнародній арені. Усім я дякую за те, що цей тиждень теж став результативним для нашої держави, для досягнення наших цілей», — сказав президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікацій на основних напрямках, де потрібно посилити та прискорити будівництво споруд.
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Президент Володимир Зеленський закликав українців зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо найближчими днями.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
«І будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, особливо. Не варто легковажити», — зауважив Володимир Зеленський.
Також він подякував за цей тиждень усім, хто виконує бойові завдання та допомагає, тренує і лікує, «хто забезпечує українську силу всім необхідним», працівникам ДСНС, Нацполіції і Нацгвардії.
«Всі, хто працює на наших, українських оборонних виробництвах. Всі, чия робота — допомагати Україні, дбати про інтереси нашої держави. Всі, хто захищає Україну на міжнародній арені. Усім я дякую за те, що цей тиждень теж став результативним для нашої держави, для досягнення наших цілей», — сказав президент.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікацій на основних напрямках, де потрібно посилити та прискорити будівництво споруд.