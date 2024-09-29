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У Миколаєві функціонує мобільна пекарня для прифронтових селищ

У Миколаєві функціонує мобільна пекарня, яка виробляє хліб для мешканців прифронтових селищ півдня України.

Як повідомляє «УСІ», цю пекарню придбали волонтери з ініціативи Bake for Ukraine у 2023 році. 

«Ідея виникла на початку повномасштабного вторгнення, і сьогодні ініціатива здобула популярність у пекарському ком'юніті по всьому світу. Усі ресурси волонтери збирають за межами України, а більшість членів команди також знаходяться за кордоном. Спочатку гроші витрачали на підтримку стаціонарних пекарень, але згодом почали купувати мобільні пекарні. Вони також популяризують український хліб Паляниця у світі, впевнившись, що українська випічка зможе потіснити відомий багет», – йдеться у повідомленні. 

У Миколаєві функціонує мобільна пекарня, фото: «УСІ»У Миколаєві функціонує мобільна пекарня, фото: «УСІ»
У Миколаєві функціонує мобільна пекарня, фото: «УСІ»У Миколаєві функціонує мобільна пекарня, фото: «УСІ»
У Миколаєві функціонує мобільна пекарня, фото: «УСІ»У Миколаєві функціонує мобільна пекарня, фото: «УСІ»

Перша мобільна пекарня, яку придбали волонтери, спочатку працювала в Одесі, а зараз забезпечує хлібом села на півдні. Пекарня обладнана спеціальних автотранспортерів, що дозволяє швидко переміщатися та бути автономними. У кожній пекарні встановлені сучасні печі, які можуть випікати кілька сотень буханців хліба щодня.

«У мобільній пекарні хліб випікають за особливою технологією — на заквасці без використання дріжджів і консервантів, що робить його дуже корисним. Це має велике значення, оскільки люди, для яких призначений цей хліб, опинилися в складній ситуації та не можуть забезпечити себе повноцінним харчуванням», – пишуть «УСІ».

Як зазначає видання, пекарня розташована на території однієї з церков у Миколаєві, яка оплачує рахунки за воду та електрику для її роботи.

Нагадаємо, на Миколаївщині сили протиповітряної оборони вночі, 29 вересня, знищили чотири БПЛА типу Shahed-131/136.

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