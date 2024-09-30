Держустанови знову можуть використовувати кондиціонери: Кабмін зняв заборону
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- Альона Коханчук
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11:43, 30 вересня, 2024
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Органам державної влади та державним підприємствам знову дозволили з 1 жовтня користуватися кондиціонерами.
Про це ідеться в урядовому розпорядженні № 910-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 червня 2024 р. № 510».
Згідно з новим документом, кінцева дата дії рекомендацій про заборону перенесли з 31 грудня на 30 вересня 2024 року. Також скасовали рекомендацію органам місцевого самоврядування обмежити освітлення вулиць і парків.
Нагадаємо, що уряд запровадив заборону на використання кондиціонерів і зовнішнього освітлення для органів влади 7 червня цього року після виникнення дефіциту в енергосистемі через нову серію російських ударів по ній.
Нагадаємо, що миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що з метою економії електроенергії, міська влада змушена до кінця року частково відключати освітлення у вечірній час у пікові години. Це дозволяє знизити навантаження на електромережу і зменшити споживання енергії.
Крім того, у Миколаївський ОВА закликали підприємства припинити використання електроенергії для зовнішньої реклами.
Раніше повідомлялося, що в «Укренерго» скасували закупівлю систем кондиціювання, після оприлюднення інформації в ЗМІ.