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Українські війська виводять підрозділи з Вугледару

Вугледар, Фото: LibkosВугледар, Фото: Libkos

З метою збереження життя українських бійців вище військове командування дало дозвіл вивести підрозділи з Вугледара.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця».

«Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили військові, після великих втрат у тривалих боях, ворог не відмовився від спроб захопити Вугледар. Щоб будь-що взяти місто, він направив резерви для ударів з флангів, що послабило оборону українських військ. Це створило загрозу оточення міста.

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