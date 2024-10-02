Українські війська виводять підрозділи з Вугледару

Вугледар, Фото: Libkos

З метою збереження життя українських бійців вище військове командування дало дозвіл вивести підрозділи з Вугледара.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця».

«Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій», — йдеться у повідомленні.

Як пояснили військові, після великих втрат у тривалих боях, ворог не відмовився від спроб захопити Вугледар. Щоб будь-що взяти місто, він направив резерви для ударів з флангів, що послабило оборону українських військ. Це створило загрозу оточення міста.