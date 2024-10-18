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«Національний кешбек»: коли зроблено в Україні — всі в плюсі

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації

  • 12:56, 18 жовтня, 2024

«Національний кешбек»: коли зроблено в Україні - всі в плюсі. Ілюстраційне фото з відкритих джерел«Національний кешбек»: коли зроблено в Україні - всі в плюсі. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

«Національний кешбек» — ініційована Президентом України програма підтримки громадян. Умовою її надання є купівля місцевих товарів. Така форма підтримки формує додатковий попит на українські товари з боку громадян, а також допоможе змінити споживчі звички українців, щоб українське стало товаром першого вибору.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

На які товари надаватиметься кешбек?

  • будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Також на вино без вмісту спирту і медові напої;
  • ліки українського виробництва;
  • торгові мережі інформуватимуть споживачів про товари, на які розповсюджуватиметься кешбек. Також буде створено сайт програми з переліком виробників і товарів. На наступному етапі передбачається інтеграція з Дією, коли споживач зможе наводити смартфон на штрих-код товару і перевіряти, чи є на нього кешбек.

Коли кешбек прийде на картку?

Кошти на рахунок приходитимуть раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Тобто кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня.

Нарахування відбувається щоденно, споживач щоденно зможе бачити обсяг накопичених коштів через Дію. А отримати кошти — одним платежем до 20 числа наступного місяця.

Якщо споживач не визначив рахунок на переказу коштів, виплата кешбеку буде перенесена на наступний місяць.

Проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком і Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, що на засіданні 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову про «Національний кешбек», яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за придбання вітчизняних товарів.

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