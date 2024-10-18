«Національний кешбек»: коли зроблено в Україні — всі в плюсі
- Пресреліз
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- Пресслужба Миколаївської обласної військової адміністрації
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12:56, 18 жовтня, 2024
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«Національний кешбек» — ініційована Президентом України програма підтримки громадян. Умовою її надання є купівля місцевих товарів. Така форма підтримки формує додатковий попит на українські товари з боку громадян, а також допоможе змінити споживчі звички українців, щоб українське стало товаром першого вибору.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.
Щоб отримувати кешбек від держави, громадянам необхідно:
Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.
Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.
Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.
У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.
Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.
На які товари надаватиметься кешбек?
- будь-які споживчі товари українського виробництва за виключенням підакцизних товарів. Також на вино без вмісту спирту і медові напої;
- ліки українського виробництва;
- торгові мережі інформуватимуть споживачів про товари, на які розповсюджуватиметься кешбек. Також буде створено сайт програми з переліком виробників і товарів. На наступному етапі передбачається інтеграція з Дією, коли споживач зможе наводити смартфон на штрих-код товару і перевіряти, чи є на нього кешбек.
Коли кешбек прийде на картку?
Кошти на рахунок приходитимуть раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Тобто кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня.
Нарахування відбувається щоденно, споживач щоденно зможе бачити обсяг накопичених коштів через Дію. А отримати кошти — одним платежем до 20 числа наступного місяця.
Якщо споживач не визначив рахунок на переказу коштів, виплата кешбеку буде перенесена на наступний місяць.
Проєкт реалізується Міністерством економіки у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком і Кабінетом міністрів України.
Нагадаємо, що на засіданні 20 серпня Кабінет міністрів України затвердив постанову про «Національний кешбек», яка дозволить українцям отримувати 10% компенсації за придбання вітчизняних товарів.
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