Мешканця Первомайська судитимуть за підозрою у створенні кремлівської пропаганди на іноземному веб-сайті
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- Марія Хаміцевич
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13:14, 18 жовтня, 2024
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Судитимуть 25-річного жителя Первомайська, що на Миколаївщині, за підозрою у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану.
Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, чоловік очолив заборонене в Україні політичне об’єднання та налагодив роботу групи прихильників комуністичного руху.
За даними слідства, він готував статті антиукраїнського характеру, у яких не визнавалася незалежність України, заперечувалася легітимність української влади та виправдовувалася збройна агресія Росії.
Після підготовки, редагування та перекладу тексти передавалися для публікації на іноземному соціалістичному вебсайті, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з лютого 2022 року було опубліковано понад 10 пропагандистських статей. Наразі чоловік перебуває під вартою.
Йому загрожує п’ятнадцять років увʼязнення, або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що у Харкові затримали жінку, яку підозрюють у допомозі кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. За даними Служби безпеки України, жінка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.
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