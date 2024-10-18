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Мешканця Первомайська судитимуть за підозрою у створенні кремлівської пропаганди на іноземному веб-сайті

Мешканця Первомайська судитимуть за підозрою у держзраді, фото: Миколаївська обласна прокуратураМешканця Первомайська судитимуть за підозрою у держзраді, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Судитимуть 25-річного жителя Первомайська, що на Миколаївщині, за підозрою у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі, чоловік очолив заборонене в Україні політичне об’єднання та налагодив роботу групи прихильників комуністичного руху.

За даними слідства, він готував статті антиукраїнського характеру, у яких не визнавалася незалежність України, заперечувалася легітимність української влади та виправдовувалася збройна агресія Росії.

Після підготовки, редагування та перекладу тексти передавалися для публікації на іноземному соціалістичному вебсайті, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з лютого 2022 року було опубліковано понад 10 пропагандистських статей. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Йому загрожує п’ятнадцять років увʼязнення, або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Харкові затримали жінку, яку підозрюють у допомозі кремлівським ЗМІ виправдовувати агресивну війну проти України. За даними Служби безпеки України, жінка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, серед яких токшоу кремлівських пропагандистів Скабєєвої та Соловйова. Зокрема щодо ракетно-бомбових ударів РФ по критичній інфраструктурі Харкова.

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