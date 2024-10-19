Росіяни вдарили по центру Запоріжжя: є поранені

Росіяни вдарили по центру Запоріжжя. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Ввечері 19 жовтня російські війська вдарили КАБами по центру Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

За останніми даними, відомо про 3 поранених осіб. Всі комунальні служби вже працюють на місці.

Нагадаємо, що вночі 15 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву.

Внаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву у ніч на 15 жовтня загинула місцева жителька. Ще 16 людей поранені.