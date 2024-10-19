Росіяни вдарили по центру Запоріжжя: є поранені
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- Альона Коханчук
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19:25, 19 жовтня, 2024
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Ввечері 19 жовтня російські війська вдарили КАБами по центру Запоріжжя.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.
За останніми даними, відомо про 3 поранених осіб. Всі комунальні служби вже працюють на місці.
Нагадаємо, що вночі 15 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву.
Внаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву у ніч на 15 жовтня загинула місцева жителька. Ще 16 людей поранені.
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