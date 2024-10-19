  • субота

    19 жовтня, 2024

  • 7.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 19 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 7.8° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вдарили по центру Запоріжжя: є поранені

Росіяни вдарили по центру Запоріжжя. Ілюстраційне фото з відкритих джерелРосіяни вдарили по центру Запоріжжя. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Ввечері 19 жовтня російські війська вдарили КАБами по центру Запоріжжя.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни завдали 2 удари КАБами по центру міста. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

За останніми даними, відомо про 3 поранених осіб. Всі комунальні служби вже працюють на місці.

Нагадаємо, що вночі 15 жовтня російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву.

Внаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву у ніч на 15 жовтня загинула місцева жителька. Ще 16 людей поранені. 

Останні новини про: Запоріжжя

Після трьох невдалих спроб, Фонд держмайна скасував аукціон з продажу Запорізького алюмінієвого комбінату
Голова Фонду держмайна вважає, що Запорізький алюмінієвий стане індустріальним парком
Росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю, — ОВА

Читайте також:

новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко

Останні новини про: Запоріжжя

Росіяни завдали понад 10 ударів по Запоріжжю, — ОВА
Голова Фонду держмайна вважає, що Запорізький алюмінієвий стане індустріальним парком
Після трьох невдалих спроб, Фонд держмайна скасував аукціон з продажу Запорізького алюмінієвого комбінату

У школах та садочках Миколаєва планують за ₴1 млн обрізати та спиляти дерева: їх використають для опалення

Альона Коханчук

Один із найгірших показників серед міст: у Миколаєві перевірили доступність та умови в укриттях

На лівобережжі Херсонщини росіяни знищили міст через Конку, — партизани

Миколаєву потрібно ₴6,1 млрд на фільтрацію води з Інгульця та модернізацію систем водопостачання