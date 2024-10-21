З російського полону загалом вже повернули 3 767 українців
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- Альона Коханчук
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14:14, 21 жовтня, 2024
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вже повернули 3767 українців та українок.
Про це президент написав у своєму Telegram.
Він зазначив, що українці в російських тюрмах і таборах зазнають тортур, принижень та голоду.
«Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей», — додав він.
Володимир Зеленський підкреслив, що разом з усіма, хто поважає людське життя, необхідно зробити все можливе для звільнення кожного. Він також висловив надію на допомогу Ватикану та всіх партнерів України.
Нагадаємо, що 18 жовтня в Україну повернули 95 захисників. Під час обміну військовополоненими повернулись 34 військовослужбовці «Азову».
Також нагадаємо, що 13 вересня Україна зустріла 49 своїх громадян, які повернулися додому після перебування в полоні. Серед звільнених є військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи.
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