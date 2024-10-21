  • понеділок

    21 жовтня, 2024

  • 14.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 21 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 14.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

З російського полону загалом вже повернули 3 767 українців

Повернення полонених додому. Фото: Офіційний канал Президента України — Володимира ЗеленськогоПовернення полонених додому. Фото: Офіційний канал Президента України — Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону вже повернули 3767 українців та українок.

Про це президент написав у своєму Telegram.

Він зазначив, що українці в російських тюрмах і таборах зазнають тортур, принижень та голоду.

«Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей», — додав він.

Володимир Зеленський підкреслив, що разом з усіма, хто поважає людське життя, необхідно зробити все можливе для звільнення кожного. Він також висловив надію на допомогу Ватикану та всіх партнерів України.

Нагадаємо, що 18 жовтня в Україну повернули 95 захисників. Під час обміну військовополоненими повернулись 34 військовослужбовці «Азову».

Також нагадаємо, що 13 вересня Україна зустріла 49 своїх громадян, які повернулися додому після перебування в полоні. Серед звільнених є військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи.

Останні новини про: Війна в Україні

Знімав дроном місцевість для висадки десанту в Очакові: суд відправив російського агента на 7 років у в’язницю
На Миколаївщині чоловік потрапив до лікарні після спроби розпиляти патрон
У Миколаєві хочуть створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

Читайте також:

новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

У Миколаєві хочуть створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць
На Миколаївщині чоловік потрапив до лікарні після спроби розпиляти патрон
Знімав дроном місцевість для висадки десанту в Очакові: суд відправив російського агента на 7 років у в’язницю

У Миколаєві хочуть створити Книгу пам’яті загиблих захисників та захисниць

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

1 година тому

Росіяни атакувалу Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні