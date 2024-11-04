Дістатися до Ракетного Урочища стане легше: на маршрут вийдуть додаткові автобуси
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- Світлана Іванченко
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19:32, 04 листопада, 2024
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КП «Миколаївпастранс» збільшив кількість автобусів та рейсів на маршруті №81 (мкрн. Намив — Ракетне Урочище).
Про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.
У повідомленні зазначається, що за новим розкладом автобуси вийдуть на маршрут вже з завтрашнього дня, 5 листопада, і курсуватимуть з 06:35 до 22:20.
Раніше повідомлялось, що в миколаївських міських автобусах з'явилася можливість оплатити проїзд банківською карткою. На даний момент термінали встановили в п’яти автобусах КП «Миколаївпастранс».
Крім того, у Миколаєві затвердили новий маршрут громадського транспорту до Корабельного району.
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