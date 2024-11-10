Пішов з життя відомий миколаївський режисер і культурний діяч Дмитро Криворучко

Дмитро Криворучко. Фото: «Таврійські ігри»

8 листопада на 65-му році життя помер відомий миколаївець Дмитро Криворучко — режисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України.

Інформацію про смерть режисера опублікували на сторінці міжнародного фестивалю «Таврійській ігри», засновником та головним режисером якого був Дмитро Криворучко.

— Завжди будемо пам'ятати його як талановиту людину. Режисера з Великої літери, — прокоментував публікацію директор фестивалю Микола Баграєв.

Дмитро Криворучко почав свою кар'єру як режисер народного театру, працював художнім керівником Палацу культури Чорноморського суднобудівного заводу (нині Обласний палац культури) та очолював Миколаївський театр юного глядача. Також Дмитро Криворучко співпрацював з кінокомпанією «Fresh Production» як шеф-продюсер.

В коментарі «МикВісті» діючий директор Обласного будинку культури Денис Акманов відзначив великий внесок Криворучка в розвиток культури Миколаєва та виховання молодих кадрів. Денис Акманов також додав, що його участь у «Таврійських іграх» стала знаковою для культури країни.

— Те, що зробив Дмитро Ігорович, це величезний вклад в культуру, він виховав велику плеяду працівників культури у Миколаєві, театральних діячів. А якщо казати про його вклад взагалі в культуру України, то він був більше 15 років головним режисером «Таврійських ігор, — сказав він.

Програмний директор телеканалу «МАРТ» Юрій Тазарачев розповів «МикВісті» що Дмитро Криворучко відродив КВК у Миколаєві.

— Завдяки йому у місті відродився КВК і став популярним, спершу це був дитячий КВК з 1995 року, а згодом — студентська ліга. Усьому цьому сприяв Дмитро Ігорович, який організував ці процеси. До цього він керував Театром юного глядача багато років, ставив свої новорічні казки, писав, виступав і був режисером. Людина була дуже талановита, навіть геніальна, за ним усі тягнулися. Багато тих, хто починав в КВК, у тому числі я, вчилися у нього, — розповів Юрій Тазарачев.

Про смерть миколаївського режисера повідомили також директор управління культури Миколаївської міської ради Юрій Любаров, працівниця Обласного палацу культури, колишня керівниця миколаївської команди КВК «Легко і просто» Ганна Щетиніна та головний редактор всеукраїнського журналу «Імена» Юрій Мінін.

Скриншот публікації зі сторінки Галини Щетиніної Скриншот публікації зі сторінки Юрія Любарова

«Ти все своє життя зростав – твої конкурси краси, пивні шоу, КВК-івський рух, «Таврійські ігри» та багато чого іншого залишаться взірцем справжнього професійного служіння культурі та людям. Ти любив життя, намагався подарувати людям радість, реалізувати талант, даний тобі Богом – і в тебе вийшло», — написав у Facebook Юрій Мінін.

Скриншот зі сторінки Юрія Мініна Скриншот зі сторінки Юрія Мініна

Останні роки життя Дмитро Криворучко провів у Канаді разом із родиною.

Нагадаємо, 5 листопада, на 82-му році життя помер відомий миколаївський суднобудівник, інженер, колишній заступник директора суднобудівного заводу та народний депутат України чотирьох скликань Володимир Матвєєв.