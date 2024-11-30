  • субота

    30 листопада, 2024

  • 2.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 30 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 2.7° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Відключатимуть по 1 черзі: як вимикатимуть світло у Миколаєві та області 1 грудня

У Миколаївській області 1 грудня протягом доби обмежуватимуть споживання електрики за графіком погодинних відключень.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

З 13:00 до 22:00 світло вимикатимуть по одній черзі. Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

  • 2 черга: 13:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
  • 4 черга: 16:00 - 18:00
  • 5 черга: 20:00 - 22:00          
  • 6 черга: 14:00 - 16:00

Також відзавтра, 1 грудня відбудеться перехід на нові погодинні графіки відключення світла.

Новий графік відключення світла, Фото: «Миколаївобленерго»Новий графік відключення світла, Фото: «Миколаївобленерго»

Нагадаємо, що 29 листопада Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала.

Після 37 годин відсутності світла близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось електропостачання.

У суботу, 30 листопада, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області планується впровадження більш зручних графіків відключення електроенергії. 

Останні новини про: Відключення електроенергії

Вчора під час блекауту у Миколаєві відбувся Конгрес при Президенті: одна з тем — енергонезалежність
Маємо вийти на більш зручні графіки відключення світла, — Кім
Директор облтепло про опалення під час блекауту в Миколаєві: Якщо запустити всі генератори — це 800 літрів дизелю на годину
Реклама

Читайте також:

новини

Директор облтепло про опалення під час блекауту в Миколаєві: Якщо запустити всі генератори — це 800 літрів дизелю на годину

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві відновили світло після 37 годин блекауту

Катерина Середа
новини

Підписуйтесь на Telegram МикВісті. Уся актуальна інформація про світло

Катерина Середа
новини

Миколаївці понад 30 годин без світла: що відомо наразі і де підзарядитися

Аліна Квітко
новини

Більше доби без світла: як працюють «Пункти незламності» у Миколаєві

Олена Козубовська

Останні новини про: Відключення електроенергії

Директор облтепло про опалення під час блекауту в Миколаєві: Якщо запустити всі генератори — це 800 літрів дизелю на годину
Маємо вийти на більш зручні графіки відключення світла, — Кім
Вчора під час блекауту у Миколаєві відбувся Конгрес при Президенті: одна з тем — енергонезалежність

Директор облтепло про опалення під час блекауту в Миколаєві: Якщо запустити всі генератори — це 800 літрів дизелю на годину

4 години тому

На Миколаївщині зіткнулися вантажівка та легковик – водій останньої загинув

Головне сьогодні