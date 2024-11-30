Відключатимуть по 1 черзі: як вимикатимуть світло у Миколаєві та області 1 грудня

Нагадаємо, що 29 листопада Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.

Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала.

Після 37 годин відсутності світла близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось електропостачання.

У суботу, 30 листопада, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області планується впровадження більш зручних графіків відключення електроенергії.