Відключатимуть по 1 черзі: як вимикатимуть світло у Миколаєві та області 1 грудня
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- Аліна Квітко
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20:12, 30 листопада, 2024
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У Миколаївській області 1 грудня протягом доби обмежуватимуть споживання електрики за графіком погодинних відключень.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
З 13:00 до 22:00 світло вимикатимуть по одній черзі. Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.
- 2 черга: 13:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
- 4 черга: 16:00 - 18:00
- 5 черга: 20:00 - 22:00
- 6 черга: 14:00 - 16:00
Також відзавтра, 1 грудня відбудеться перехід на нові погодинні графіки відключення світла.
Нагадаємо, що 29 листопада Миколаїв і 70% області понад 30 годин залишалися без електропостачання через наслідки масованого ракетного обстрілу, що стався в ніч на 28 листопада.
Світло у місті зникло близько 5:40 ранку 28 листопада. Попри спроби відновити постачання, електрика з’являлася лише короткочасно ввечері, після чого знову зникала.
Після 37 годин відсутності світла близько 18:00 29 листопада у Миколаєві поступово відновилось електропостачання.
У суботу, 30 листопада, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаївській області планується впровадження більш зручних графіків відключення електроенергії.
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