Майже мільйон українців мають статус учасників бойових дій, — Мінветеранів
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- Світлана Іванченко
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18:04, 16 грудня, 2024
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В Україні близько мільйона людей мають статус учасника бойових дій, а понад 100 тисяч отримали статус особи з інвалідністю.
Про це розповіла міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, передає Еспресо.
«Близько мільйон осіб, які мають статус учасника бойових дій, і понад 100 тисяч — особи, які мають статус особи з інвалідністю», — проінформувала вона.
За її словами, у Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року визначені три пріоритети напрямки. Зокрема, відновлення людського капіталу й соціальний добробут ветеранів, повага та вшанування їхнього внеску, а також обороноздатність.
«І зараз, крім цього обласні військові адміністрації розробляють регіональні плани», — додала міністерка.
Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі «Дія».
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