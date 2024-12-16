  • понеділок

    16 грудня, 2024

  • 6.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2024 понеділок

  • Миколаїв • 6.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Майже мільйон українців мають статус учасників бойових дій, — Мінветеранів

В Україні майже мільйон учасників бойових дій. Фото: legalaid.gov.uaВ Україні майже мільйон учасників бойових дій. Фото: legalaid.gov.ua

В Україні близько мільйона людей мають статус учасника бойових дій, а понад 100 тисяч отримали статус особи з інвалідністю. 

Про це розповіла міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, передає Еспресо.

«Близько мільйон осіб, які мають статус учасника бойових дій, і понад 100 тисяч — особи, які мають статус особи з інвалідністю», — проінформувала вона.

За її словами, у Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року визначені три пріоритети напрямки. Зокрема, відновлення людського капіталу й соціальний добробут ветеранів, повага та вшанування їхнього внеску, а також обороноздатність.

«І зараз, крім цього обласні військові адміністрації розробляють регіональні плани», — додала міністерка.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі «Дія». 

Останні новини про: Війна в Україні

Удар дроном по Миколаєву: в ОВА розповіли про стан постраждалих
Росія обстріляла 26 населених пунктів Херсонщини: є поранені
Поліцейські та волонтери евакуювали матір із сином із небезпечної частини Херсонщини
Реклама

Читайте також:

новини

Святкова Одеса: як виглядає місто напередодні Нового року

Юлія Бойченко
новини

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва можна відновити, — УКС

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як бізнес у Миколаєві створює новорічний настрій, прикрашаючи місто

Олена Козубовська
новини

Головну бухгалтерку окупаційного підприємства в Снігурівці заочно засудили до 6 років тюрми

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївпастрансу» не вистачає 120 водіїв, щоб вивести усі автобуси на маршрути

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

Поліцейські та волонтери евакуювали матір із сином із небезпечної частини Херсонщини
Росія обстріляла 26 населених пунктів Херсонщини: є поранені
Удар дроном по Миколаєву: в ОВА розповіли про стан постраждалих

Завтра відключень світла не буде, – «Укренерго»

Зруйнований палац культури в Корабельному районі Миколаєва підлягає відновленню, — УКС

На регуляцію безпритульних тварин у Миколаєві у 2025 планують витратить ₴36,4 млн

3 години тому

На Миколаївщині за вихідні затримали 9 нетверезих водіїв

Світлана Іванченко

Головне сьогодні