Майже мільйон українців мають статус учасників бойових дій, — Мінветеранів

В Україні майже мільйон учасників бойових дій. Фото: legalaid.gov.ua

В Україні близько мільйона людей мають статус учасника бойових дій, а понад 100 тисяч отримали статус особи з інвалідністю.

Про це розповіла міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, передає Еспресо.

«Близько мільйон осіб, які мають статус учасника бойових дій, і понад 100 тисяч — особи, які мають статус особи з інвалідністю», — проінформувала вона.

За її словами, у Стратегії ветеранської політики на період до 2030 року визначені три пріоритети напрямки. Зокрема, відновлення людського капіталу й соціальний добробут ветеранів, повага та вшанування їхнього внеску, а також обороноздатність.

«І зараз, крім цього обласні військові адміністрації розробляють регіональні плани», — додала міністерка.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що захисники та захисниці зможуть оформити статус учасника бойових дій на порталі «Дія».