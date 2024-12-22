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«Укрпошта» випустила нову марку на честь українського боксера Усика

Марка «USYK. Світ любить сильних». Фото: t.me/igorsmelyanskyМарка «USYK. Світ любить сильних». Фото: t.me/igorsmelyansky

Нову поштову марку «Укрпошти» присвятили українському боксеру Олександру Усику та його перемозі у матчі-реванші проти британця Тайсона Ф’юрі.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Вітаємо Олександра Усика з перемогою! Кращий! Ну, а команду Укрпошта - з ще однією маркою, яка передбачила перемогу. Ціну на марку USYK. Світ любить сильних переглядати не будемо, але впевнений, що відсьогодні вона для кожного українця буде дорожчою, як памʼять про цю перемогу!» — написав він.

Пресслужба «Укрпошти» повідомляє, що випуск марки «USYK. Світ любить сильних» стане «продовженням місії» боксера, адже частина коштів від продажу спрямують Укрпоштою на благодійні проєкти фонду Усика.

Зазначається, що художник з Дніпра Сергій Тєхов зобразив на марці Усика під час розгортання прапора України, Їх тираж складає 420 тисяч.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі у матч-реванші та захистив титули чемпіона світу з боксу.

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