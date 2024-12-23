На міському пляжі Південноукраїнська встановили спортивну зону
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- Альона Коханчук
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18:12, 23 грудня, 2024
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У Південноукраїнську на міському пляжі за грантові кошти облаштували спортивну зону.
Про це повідомили у Південноукраїнській міській раді.
Зазначається, що кошти місту надала гуманітарна організація DanChurchAid. Вартість майданчика клала 548 тисяч 526 гривень. За цю суму закупили 24 тренажери, спортивний комплекс воркаут та гойдалки.
«19 червня 2024 року ми виграли грант для проєкту «Health & fun акваторія на міському пляжі», завдяки якому змогли облаштувати локацію з урахуванням думки молоді щодо оновлення спортивної інфраструктури на міському пляжі, яку вони висловили під час воркшопів навесні. Над реалізацією проєкту ми працювали великою командою», — зазначив перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Микола Покрова.
Нагадаємо, що 6 листопада у Миколаєві відкрили новий спортивний майданчик у парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу.
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