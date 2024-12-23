На міському пляжі Південноукраїнська встановили спортивну зону

У Південноукраїнську на міському пляжі за грантові кошти встановили спортивну зону. Фото: Південноукраїнська міська рада

У Південноукраїнську на міському пляжі за грантові кошти облаштували спортивну зону.

Про це повідомили у Південноукраїнській міській раді.

Зазначається, що кошти місту надала гуманітарна організація DanChurchAid. Вартість майданчика клала 548 тисяч 526 гривень. За цю суму закупили 24 тренажери, спортивний комплекс воркаут та гойдалки.

У Південноукраїнську на міському пляжі за грантові кошти встановили спортивну зону. Фото: Південноукраїнська міська рада У Південноукраїнську на міському пляжі за грантові кошти встановили спортивну зону. Фото: Південноукраїнська міська рада

«19 червня 2024 року ми виграли грант для проєкту «Health & fun акваторія на міському пляжі», завдяки якому змогли облаштувати локацію з урахуванням думки молоді щодо оновлення спортивної інфраструктури на міському пляжі, яку вони висловили під час воркшопів навесні. Над реалізацією проєкту ми працювали великою командою», — зазначив перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Микола Покрова.

У Південноукраїнську на міському пляжі за грантові кошти встановили спортивну зону. Фото: Південноукраїнська міська рада У Південноукраїнську на міському пляжі за грантові кошти встановили спортивну зону. Фото: Південноукраїнська міська рада

Нагадаємо, що 6 листопада у Миколаєві відкрили новий спортивний майданчик у парку на Флотському бульварі біля Шахового клубу.