Зимовий день донора: миколаївців запрошують здати кров

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

26 грудня в Миколаєві пройде Зимовий день донора. Усіх охочих закликають відвідати обласну станцію переливання крові та долучитися до акції.

Як зазначили в пресслужбі Миколаївської міської ради, мета заходу — залучити більше людей до донорства та створити запас крові для міста на період зимових свят.

«В період з грудня до січня зазвичай є нестача компонентів через об'єктивні причини: сезонні хвороби, відпустки, святкування. При цьому потреба в донорській крові у Миколаєві лишається високою», — говориться у повідомленні.

Обласна станція переливання крові працюватиме 26 грудня з 8:00 до 14:00. Контактний телефон реєстратури: (0512) 709-452.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».