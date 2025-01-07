В Україні створять перелік терористичних організацій

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає формування та ведення офіційного переліку терористичних організацій.

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Згідно із законом, до переліку вноситимуть організації, які здійснюють терористичну діяльність як на території України, так і за її межами, створюючи при цьому загрозу національній безпеці країни.

Серед основних положень:

установлюється законодавчий механізм внесення організацій до переліку терористичних,

перелік охоплює організації, що здійснюють терористичну діяльність на території України або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці,

ведення переліку покладається на СБУ, яка тепер має чіткий список підстав для включення організацій, що усуває дискрецію.

У пояснювальній записці до законопроєкту його автори зазначали, що результати аналізу чинного законодавства України свідчать про відсутність системного нормативно-правового регулювання порядку визнання організації (групи) терористичною, що не дозволяє вживати ефективних заходів правового реагування на протиправну діяльність, зокрема міжнародних терористичних організацій.

Закон має на меті посилити інституційну спроможність України в протидії терористичній діяльності. Після включення організації (групи) до переліку

терористичних організацій (груп) з’явиться можливість вжиття попереджувальних заходів стосовно терористичних організацій (груп) через механізм застосування санкцій.

Нагадаємо, у 2023 році Велика Британія визнала групу Вагнера (ПВК Вагнер) терористичною організацією, за її підтримку у країні можуть позбавити волі.