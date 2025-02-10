У Нацпарку на Одещині виявили масовий викид забруднених медуз

На піску було нараховано близько 5000 медуз. Фото: Нацпарк «Тузлівські лиман»

На узбережжі Національного природного парку «Тузлівські лиман» виявили масовий викид забруднених медуз виду Аурелія вухата.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook доктор біологічних наук, співробітник Нацпарку «Тузлівські лимани» Іван Русєв.

За словами науковця, тільки на піску було нараховано близько 5000 медуз. У воді на мілководному шельфі тварин було значно більше, але порахувати їх було неможливо.

«Ми виявили 2 кілометри узбережжя, на якому було викинуто багато медуз виду Аурелія вухата — Aurelia aurita. Загалом тільки на піску біля води було майже 5000 дрібних медуз розмірами від 2 до 10 сантиметрів (у середньому 5 сантиметрів)», — зазначив він.

Також він повідомив, що останніми днями нових ділянок з мазутом на піщаному пересипі поки не виявлено.

«Слід зазначити що у ці дні не було потужного південного, південно-східного вітру і ймовірно тому не було викидів мазуту. Але ризики викиду на берег ще залишаються великими, тому що дрібні фракції мазуту мають властивість дрейфувати і з потужним вітром їх може викидати на берег», — додав він.

Забруднені медузи. Фото: Нацпарк «Тузлівські лиман» Викинуло медуз на берег. Фото: Нацпарк «Тузлівські лиман»

Раніше повідомлялося, що на узбережжі Одеської області зафіксували вже 5 ділянок з викидом російського мазуту від нафтопродуктів, що сягають загальною вагою до пів тонни. Екологи вважають, що особливу небезпеку він може становити під час потепління в літній період.

Аварія російських танкерів

Нагадаємо, що 15 грудня 2024 року поблизу мису Панагія в Керченській протоці танкер «Волгонефть» сів на мілину, з нього могло витекти в море 4 тонни мазуту. Пізніше стало відомо, що слідом почав тонути ще один танкер «Волгонефть-239». У нього зламався на дві частини корпус після удару хвилі.

Витік мазуту з двох російських танкерів у Чорному морі спричинив масштабну екологічну катастрофу. Шкода від забруднення екосистеми Чорного моря перевищує 14 мільярдів доларів.

Зоозахисники зафіксували 32 випадки смертей китоподібних, до яких відносяться кити, дельфіни та морські свині, після аварії з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Смерть тварин найімовірніше повʼязана з розливом мазуту, який вже досягнув Феодосії, Алушти і Судака.

Станом на 27 січня працівники Національного природного парку «Тузлівські лимани» зібрали до чотирьох кілограмів мазуту. Водночас прибирати мазут розпочали поруч із Дунайським біосферним заповідником на узбережжі Одещини.