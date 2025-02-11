Погода на Миколаївщині: синоптики прогнозують до -10° вночі
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- Даріна Мельничук
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3:10, 11 лютого, 2025
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Сьогодні, 11 лютого, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без опадів. Температура коливатиметься від -5° до -10° вночі, а вдень від -2° до +3°.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -7° до -9°, а вдень близько 0.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.
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