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  • 11 лютого , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -7.6° Похмуро

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Погода на Миколаївщині: синоптики прогнозують до -10° вночі

Засніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана КовальЗасніжений Миколаїв, лютий 2025 року. Фото: Світлана Коваль

Сьогодні, 11 лютого, у Миколаївській області очікується хмарність з проясненнями без опадів. Температура коливатиметься від -5° до -10° вночі, а вдень від -2° до +3°. 

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики прогнозують, що північно-східний вітер сягатиме 5-10 м/с. У Миколаєві очікується вночі від -7° до -9°, а вдень близько 0.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що з початку лютого в Україні значно знизиться температура. Похолодання прогнозують у більшості регіонів України, а на півдні можливі дощі та мокрий сніг.

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