Колишнього депутата Миколаївської облради звільнили з посади голови Держслужби водного транспорту

Євген Ігнатенко. Фото з його Facebook-сторінки.

Кабінет міністрів України звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Раніше він був депутатом Миколаївської обласної ради від «Слуги народу».

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Звільнено Ігнатенка Євгенія Олександровича з посади Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України», — написав він в Telegram.

Нагадаємо, що раніше Євген Ігнатенко очолював флот компанії Нібулон, з 2017 року — був комерційним директором ТОВ «Грейн-Трансшипмент». У 2020 року на виборах Євгена Ігнатенка обрали депутатом Миколаївської обласної ради VIII скликання від партії «Слуга народу». 9 березня 2023 року він достроково склав повноваження за рішенням сесії, заяву він подав ще 26 грудня 2022 року.

З грудня 2022 року Євгена Ігнатенка було призначено Головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Наразі тимчасово виконуватиме обов’язки голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Микола Кравчук. Він з 2011 по 2023 рік займав керівні посади на підприємствах, зокрема у період з 2022 до 2023 року був заступником директора та перший заступником директора КП «Київблагоустрій». З травня 2023 року обраний на посаду голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області. З 25 листопада 2023 року Микола Кравчук був призначений на посаду першого заступника голови Адміністрації судноплавства.

Нагадаємо, що у січні Кабінет міністрів на нинішньому засіданні звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова.