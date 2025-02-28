Трамп заявив, що війна в Україні або завершиться швидко, або ніколи

Дональд Трамп, фото: Pari Dukovic, National Portrait Gallery, Smithsonian Institution

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною може або швидко закінчитися, або затягнутися назавжди.

Про це він сказав під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає «Голос Америки».

Дональд Трамп зазначив, що провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським, главою Кремля Володимиром Путіним та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

— Я думаю, що у нас гарний прогрес, ми добре рухаємося. Або війна закінчиться дуже швидко, або цього не станеться ніколи, — сказав Дональд Трамп.

Також він заявив, що у п’ятницю, 28 лютого, планує підписати із Зеленським угоду про рідкісноземельні корисні копалини. За його словами, ця угода зробить Україну та США «великими партнерами».

Раніше Дональд Трамп заявив, що під час перемовин про завершення війни в Україні Штати добиватимуться, щоб Україні повернули якомога більше окупованих РФ територій.