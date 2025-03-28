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Вища рада правосуддя дозволила взяти під варту двох суддів з Одещини

Вища рада правосуддя дала дозвіл взяти під варту двох суддів. Фото: «МикВісті»Вища рада правосуддя дала дозвіл взяти під варту двох суддів. Фото: «МикВісті»

Вища рада правосуддя надала дозвіл на тримання під вартою суддів Валентина Заверюху та Сергія Савицького із Бєлгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області. Слідство підозрює суддів у тому, що вони організували схему уникнення від призову чоловіків.

Відповідне рішення 28 березня ухвалила ВРП за результатом розгляду клопотання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, повідомляє «Слово і діло».

Як зазначає слідство, послуги у суддів коштували 3500 доларів. Також вказується, що за схемою чоловіки уникали мобілізації нібито через необхідність догляду за дитиною.

Загалом правоохоронці нарахували понад 1000 таких рішень. Зокрема, за попередніми підрахунками, Валентин Заверюха виніс 124 таких рішень, а Сергій Савицький — 312.

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При цьому, у листопаді 2024 року та на початку січня цього року перша дисциплінарна палата ВРП уже розглядала скарги НАБУ на цих суддів із тих самих підстав і винесла їм стягнення у виді подання про звільнення з посади.

Раніше слідчий суддя ВАКС встановив для обох суддів запобіжний захід у вигляді застави. Однак, як зазначено у поданні керівника САП, у визначений час вони не внесли гроші. З огляду на це, Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою обох суддів. Проте рішення про зміну запобіжного заходу прийматиме слідчий суддя ВАКС.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя підтримала відставку  трьох суддів. Серед них звільнили Віктора Дяченка — з посади судді Суворовського районного суду міста Одеси.

Також у січні  цього року Вища рада правосуддя звільнила суддю Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Олександра Мельничука.

Також раніше Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм. 

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