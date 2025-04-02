На Сумщині повністю евакуйовані жителі з майже 50 селищ та сіл

Евакуація. Фото з Pixabay

Із прикордонних районів Сумської області вже евакуйовано 47,5 тисяч жителів, зокрема 7635 дітей.

Про це повідомив директор Департаменту цивільного захисту населення Олександр Милаш.

Зазначається, що лише за останній тиждень евакуйовано 737 осіб, з яких семеро — діти. Найбільша кількість евакуйованих із Краснопільської громади, звідки за два тижні вивезли близько чотирьох тисяч людей.

Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх наголосив, що пріоритетним завданням наразі є розміщення евакуйованих у безпечніших районах.

За офіційними даними, повністю без мешканців залишились 48 населених пунктів у Конотопському, Сумському, Охтирському та Шосткинському районах. Останніми часом на Сумщині збільшилася кількість ударів по прикордонню з авіації. Також на територію області активно проникають російські ДРГ.

Раніше повідомлялося, що на прикордонні Сумської області ситуація напружена. Російські диверсійні групи активізувалися по всій протяжності лінії зіткнення. Наразі оголошено обов'язкову евакуацію з 8 населених пунктів.