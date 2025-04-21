З 1 травня мешканці Очакова платитимуть за воду вдвічі менше

Місто Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

З 1 травня 2025 року очаківці платитимуть лише 50% від тарифу на водопостачання та водовідведення, який працює з січня 2024 року.

Іншу половину тарифу покриватимуть з міського бюджету, пишуть «МикВісті» з посиланням на рішення виконавчого комітету Очаківської міської ради від 15 квітня.

Там зазначається, що тепер комунальме підприємство «Очаків–сервіс» має нараховувати плату за воду наступним чином:

за послуги з централізованого водопостачання : за 1 кубометр — 45,20 гривні, у тому числі ПДВ 20% — 7,53 гривні;

: за 1 кубометр — 45,20 гривні, у тому числі ПДВ 20% — 7,53 гривні; за послуги з централізованого водовідведення: за 1 кубометр — 50,65 гривні, у тому числі ПДВ 20% — 8,44 гривні.

Це зниження є тимчасовим, оскільки в документі не вказано кінцевий термін дії, але є фінансова підтримка з бюджету, що свідчить про соціальний характер рішення.

До цього в Очакові закінчилося відтермінування підвищення цін на воду та водовідведення. Передбачалось, що 1 квітня ціни зростуть в чотири рази.

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Водогін для Миколаєва

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З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області вже обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Але досі залишилось невирішеним питання, якою проєктною потужністю буде новий водогін: з одного боку є думка, що в Миколаєві зменшилось споживання води, а тому потрібно робити новий розрахунок, з іншого — обмеження кількості води може прямо впливати на майбутній розвиток міста та промисловості у ньому.

Ще під час конференції у Берліні у 224 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

7 квітня 2025 року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області розірвала три договори з підрядними компаніями, які мали будувати новий водогін для Миколаєва. Відповідні додаткові угоди про розірвання договорів уклали з компаніями «Автострада», «Укртрансміст» та «Ростдорстрой».

Натомість стало відомо, що будівництвом нового водогону для Миколаєва займатимуться новий замовник та підрядник. Зроити це обіцяють до липня 2025 року.

Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості».