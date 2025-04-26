Україна отримала від ЄБРР понад €400 млн на підготовку до опалювального сезону

У Вашингтоні 25 квітня підписали договір про співпрацю для зміцнення енергетичної безпеки України, що включає виділення понад 400 мільйонів євро на підготовку до наступної зими.

Підписання відбулось під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і президентки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, повідомляє Урядовий портал.

Угода передбачає залучення 270 мільйонів євро від ЄБРР під державні гарантії. Крім того, цей кредитний договір супроводжуватиметься значним грантом у розмірі 140 мільйонів євро від Уряду Норвегії. Гроші спрямують на підтримку НАК «Нафтогаз України» та дозволять компанії імпортувати необхідні обсяги природного газу для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону.

Окрему увагу було приділено питанню підтримки приватного сектору, зокрема малого та середнього бізнесу, який є важливим для відновлення економіки країни. Денис Шмигаль та Оділь Рено-Бассо також обговорили плани щодо відбудови України одразу після завершення бойових дій та стратегію довгострокового розвитку держави.

— ЄБРР і далі буде надійним партнером України в реалізації ініціатив, які роблять нас сильнішими для того, щоб вистояти, відновитися та зростати, — підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у Миколаєві з 24 березня завершили опалювальний сезон будинків. Однак тепло поки що подавають у садочки, лікарні, пологові будинки, амбулаторії.