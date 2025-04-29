Ветерани та постраждалі від війни отримають грошову допомогу до Дня Незалежності

Ветерани та постраждалі від війни отримають грошову допомогу. Фото: Photobuy

До Дня Незалежності України у 2025 ветеранам та постраждалим від війни обіцяють виплатити грошову допомогу.

Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко

Кабінет Міністрів уже затвердив розміри допомоги:

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

І група — 3100 гривень

ІІ група — 2900 гривень

ІІІ група — 2700 гривень

Інші категорії:

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти, ув’язнені в таборах — 1000 гривень

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 гривень

Члени родин загиблих захисників, вдівці/вдови померлих учасників бойових дій — 650 гривень

Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 гривень

Нагадаємо, що «Економічна правда» оприлюднила свій матеріал, у якому йшлося про те, що у бюджеті не вистачає грошей на війну і під загрозою зарплати військових наприкінці року. За даними видання, від початку 2025 року Міністерство оборони перевиконує свій план з видатків.

Однак у Міністерстві фінансів України заявили, що інформація в медіа про загрозу для виплат військовим, не відповідає дійсності.