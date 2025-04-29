Ветерани та постраждалі від війни отримають грошову допомогу до Дня Незалежності
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- Альона Коханчук
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18:12, 29 квітня, 2025
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До Дня Незалежності України у 2025 ветеранам та постраждалим від війни обіцяють виплатити грошову допомогу.
Про це повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко
Кабінет Міністрів уже затвердив розміри допомоги:
Особи з інвалідністю внаслідок війни:
- І група — 3100 гривень
- ІІ група — 2900 гривень
- ІІІ група — 2700 гривень
Інші категорії:
- Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти, ув’язнені в таборах — 1000 гривень
- Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 гривень
- Члени родин загиблих захисників, вдівці/вдови померлих учасників бойових дій — 650 гривень
- Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 гривень
Нагадаємо, що «Економічна правда» оприлюднила свій матеріал, у якому йшлося про те, що у бюджеті не вистачає грошей на війну і під загрозою зарплати військових наприкінці року. За даними видання, від початку 2025 року Міністерство оборони перевиконує свій план з видатків.
Однак у Міністерстві фінансів України заявили, що інформація в медіа про загрозу для виплат військовим, не відповідає дійсності.
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