Сухомлин пояснив, чому новий водогін для Миколаєва будують меншої потужності, ніж планувалось

Будівництво нового водогону для Миколаєва, фото: «Автострада»

Новий водогін для Миколаєва будують потужністю 120 тисяч кубометрів, замість 160. Це рішення прийняли після аналізу реального споживання води містом та через великі втрати у мережах водопостачання, які зараз сягають 60%.

Про це повідомив голова Держагенства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин у подкасті «Бюджетні розмови», пишуть «МикВісті».

— Ми проаналізували фактично усе. Перше питання було: чому Миколаєву потрібно 160 тисяч кубів? Можливо потрібно зменшити? Насправді було розроблено два ТЕО (техніко-економічне обгрунтування, — прим.) — обидва на 160 тисяч кубів. Коли ми проаналізували реальне використання води у Миколаєві, то ми побачили, що на сьогодні місто споживає від 75 до 100 тисяч кубів на добу. Навіть коли закінчується війна, навіть коли запускається виробництво — зрозуміло, що, можливо, потрібно буде й 130 тисяч кубів, але ми встановили планку 120. Чому? Тому що сьогодні втрати в мережах в самому Миколаєві складають приблизно 60%. Держава не має права витрачати кошти на те, щоб покривати фактично такі втрати. І ми одразу закладали таку потужність водогону, знаючи, що в Миколаєві є така проблема, — пояснив Сергій Сухомлин.

Він також зазначив, що наразі Данія допомагає Миколаєву з заміною труб у місті, які пошкодила солона вода.

— Данія допомогла вже Миколаєву з трубами. І задача міста зробити свою частину роботи, для того, щоб кардинально зменшити втрату, — додав Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Водогін для Миколаєва

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З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже майже три роки. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання питної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі.

Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада».

Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин.

Ще під час конференції у Берліні у 2024 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава.

А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості». А також показали фото будівництва нового водогону.

Потрібні ще очисні води

Хоча новий водогін для Миколаєва обіцяють побудувати до осені 2025 року. Але це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном.

А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.