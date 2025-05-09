У Партизанському на Миколаївщині відновлюють постраждалий від обстрілів медпункт

Відновлення медпункту. Фото: Данська рада у справах біженців

У селі Партизанське на Миколаївщині за кошти від Данії відновлюють постраждалий від обстрілів медпункт.

Про це повідомили у Данській раді у справах біженців.

Зазначається, що через інтенсивні обстріли більшість будинків у селі Партизанське Миколаївської області були пошкоджені або зруйновані. Серед постраждалих об'єктів — школа, будинок культури та медпункт.

У селі мешкає 218 людей, серед них 33 дитини. Місцеві мешканці зазначають, що їм необхідний доступ до медичних послуг.

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«Ці послуги тимчасово надають у приміщенні сільськради, але такі умови далекі від комфортних», — розповідає староста села Раїса, чий власний будинок згорів під час окупації села.

Данська рада у справах біженців допомагає з відновленням медпункту у селі. У приміщенні ремонтують стіни та дах, встановлюють нові вікна й двері, оновлюють підлогу, проводять внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи, а також відновлюють усі комунікації.

Раніше повідомлялося, що Данія збирається продовжити фінансувати відновлення пошкоджених обстрілами житлових кварталів у Миколаєві. Однак це відбудеться лише після завершення таких робіт навесні 2025 року у мікрорайоні Ліски та Корабельному районі.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже за п'ять місяців — у серпні 2022 року — мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва. Наразі у місті також працює офіс Посольства Данії.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

У вересні 2024 року Україна отримала нові пакети допомоги від Данії, з яких 44 мільйони євро отримала Миколаївська область.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни країна надала регіону допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

В свою чергу заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

А у жовтні 2024 року Миколаїв відвідали представники «Інженерів без кордонів» з Данії, які вивчали ситуацію з реалізацією проєктів Данської програми відбудови.