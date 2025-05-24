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Пентагон обмежив доступ журналістів до більшості приміщень

Піт Гегсет і Дональд Трамп / Фото з його сторінки у FacebookПіт Гегсет і Дональд Трамп, фото з його сторінки у Facebook

23 травня міністр оборони США Піт Гегсет підписав наказ, який запроваджує нові обмеження для роботи журналістів у будівлі Пентагону. Відтепер представники преси зможуть потрапити до більшості приміщень лише в супроводі співробітників Міністерства оборони.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

У меморандумі йдеться, що попри прихильність до відкритості, відомство має захищати конфіденційну інформацію та уникати її витоків, які можуть поставити під загрозу життя американських військових.

Окремо вказано, що відвідування офісу голови Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна також буде можливе лише після особистого дозволу Піта Гегсета.

Згідно з повідомленням Reuters, ці зміни пов’язані зі зростанням витоків інформації. Водночас Асоціація преси Пентагону різко розкритикувала нові обмеження, назвавши їх наступом на свободу слова. В організації підкреслили, що преса десятиліттями мала вільний доступ до незасекречених зон Пентагону, зокрема і після терактів 11 вересня, і жодних питань безпеки тоді не виникало.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів, пов’язаних із вбивством президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та борця за громадянські права й нобелівського лауреата Мартіна Лютера Кінга.

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