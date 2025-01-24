Трамп наказав розсекретити документи про вбивство Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

Авто президента США Джона Кеннеді їде в складі кортежу в Далласі за кілька хвилин до його вбивства фото: Betmann, Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів, пов’язаних із вбивством президента Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та борця за громадянські права й нобелівського лауреата Мартіна Лютера Кінга.

Як пишуть CNBC, згідно з документом, директор національної розвідки й генеральний прокурор мають протягом 15 днів скоординувати свої дії з помічником Трампа з питань національної безпеки та його юрисконсультом і представити президенту план «повного і всеосяжного оприлюднення записів, що стосуються вбивства президента Джона Кеннеді».

Вони також мають переглянути записи, пов'язані з вбивствами Роберта Кеннеді та Кінга, й представити Трампу план їхнього «повного й остаточного оприлюднення».

«Багато людей чекали на це дуже, дуже довго, роками, десятиліттями, і все буде розкрито», — сказав Дональд Трамп, підписуючи указ.

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А в самому тексті йдеться, що сім’ї убитих та американський народ «заслуговують на прозорість і правду» і що це в національних інтересах — «без зволікань оприлюднити всі записи, пов'язані з цими вбивствами», пише Associated Press.

Під час свого першого президентського терміну Дональд Трамп уже обіцяв розсекретити документи про вбивство Кеннеді, але згодом дозволив відкласти повне розкриття інформації. У нещодавньому інтерв’ю телеканалу Fox News він пояснював, що на його рішення не розкривати ці секретні записи вплинув тодішній держсекретар Майк Помпео.

Тепер же в указі він пояснив, що «подальше приховування інформації» не відповідає суспільним інтересам, а їхнє оприлюднення «назріло вже давно».

Нагадаємо, що 35-го президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді застрелили 22 листопада 1963 року в Далласі. За офіційною версією, це зробив симпатик СРСР Лі Гарві Освальд, проте обставини вбивства й досі залишаються нез’ясованими. Трагедія породила численні теорії змов і стала сюжетом для багатьох книжок і фільмів.

Його молодшого брата й сенатора Роберта Кеннеді застрелили 5 червня 1968 року на кухні готелю в Лос-Анджелесі після перемоги на праймериз Демократичної партії в Каліфорнії. Він помер наступного дня. Його сина Трамп номінував на посаду міністра охорони здоров'я та соціальних служб США.

Лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга вбили 4 квітня 1968 року, коли він стояв на балконі мотелю в Мемфісі.

Слід зазначити, що національний архів США оприлюднив майже 3 тисячі раніше засекречених документів про вбивство 35 президента Джона Кеннеді. Усі файли доступні на сайті агентства.

Раніше щоденник 35-го президента США Джона Кеннеді, який він вів у молоді роки та в якому висловлював захоплення нацистським лідером Адольфом Гітлером, був виставлений на аукціон у Бостоні.