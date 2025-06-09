ЄС продовжить фінансування безпекових проєктів України

Європейський Союз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні. Фото: Міноборони

Євросоюз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні у 2025-2027 роках. Пріоритетом є підготовка українських військових та інвестиції в оборонну індустрію.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерство оборони України.

Під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з керуючою директоркою Департаменту миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) Бенедіктою фон Сехерр-Тосс обговорювались ці питання.

«Хоча Росія говорить про можливе перемир’я, насправді вона готується до ще більш масштабної війни. Вони проводять нову хвилю мобілізації, збільшують виробництво зброї та накопичують ракети дальнього радіусу дії», – сказав Валерій Чуркін.

Він також зазначив, що Росія тісніше співпрацює з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Тому, за його словами, Україна разом з європейськими країнами повинні посилювати свою взаємодію, щоб протистояти цій «осі зла».

Бенедікта фон Сехерр-Тосс сказала, що Євросоюз і надалі активно підтримуватиме Україну в сфері безпеки та оборони.

Сторони погодилися, що головним напрямом співпраці є навчання українських військових у країнах ЄС і вкладення коштів у розвиток оборонної промисловості. Також вони обговорили, як зробити це навчання більш корисним для конкретних потреб України.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу затвердила виділення Україні 3,5 мільярда євро в межах Ukraine Facility. Україна розраховує на швидке надходження коштів.